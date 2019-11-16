Galatasaray’da Kenan Karaman sürprizi... Florin Andone’nin bağ yırtığı sebebiyle 3 aydan önce sahalara dönemeyecek olması üzerine Sarı-Kırmızılılar yeni bir forvet arayışına başladı. Rumen futbolcunun kiralık kontratını devre arasında askıya almayı planlayan Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda kolları sıvamış durumda. Hücum hattında sürekli pres yapan, savaşçı ve takım oyuncusu niteliklerine sahip bir golcü isteyen Terim, Kenan Karaman’ı işaret etti. Sezon başında da gündeme gelen Fortuna Düsseldorf’un 25 yaşındaki oyuncusu için yönetimin önümüzdeki hafta nabız yoklayacağı bildirildi.

Sağlık raporu isteyecekler

Türk Milli Takımı’nda düzenli olarak oynayan, ancak son dönemde geçirdiği ağır zatürre nedeniyle tedavi altına alınan ve formasından uzak kalan Kenan’ın sağlık durumu hakkında da bilgi talep edilecek. Bu sezon 8 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Kenan Karaman, hem ileri uçta hem forvet arkasında hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Yıldız futbolcunun sol ayağını verimli şekilde kullanabiliyor olması da, Terim’in bu tercihinde önemli rol oynuyor.

Metin Karabaş

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