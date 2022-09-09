Torreira, Mertens ve Icardi gibi isimlerden vazgeçmesi beklenmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 8+3 kuralı nedeniyle sol bekte Van Aanholt'un yerine Kazımcan Karataş'a forma verecek.

Yusuf Demir yabancı statüsünde oynayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un tek tatlı sıkıntısı, +3 yerli kuralında tercih edeceği oyuncular olacak.

Kasımpaşa deplasmanında cezalı Abdülkerim, 11'e ilk yazılacak isim konumunda. Kerem-Yunus ikilisinden biri oynayacak ve diğer kanada yeni transferlerden Milot Rashica ya da Yusuf Demir geçecek.





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Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf, yabancı statüsünde sayılıyor.

Son hamlelerle birlikte Kazımcan Karataş'a piyango vurdu.

Sabah Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Torreira, Mertens ve İcardi gibi dünya yıldızlarından vazgeçmesi mümkün gözükmeyen Okan Buruk, sezona kötü başlayan Van Aanholt'u sol bekte Kazımcan'la değiştirecek.



