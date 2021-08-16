Galatasaray’da kazanan kadro bozulmuyor

Galatasaray , ligdeki ilk maçında kazanan kadroyu bozmuyor. Aslan’ın hocası Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone karşısında 4-2'lik zafere uzanan kadroyu neredeyse değiştirmeyecek. İskoç ekibi karşısında sahada yer alan Arda Turan kulübeye çekilecek. Tecrübeli futbolcunun yerine yeni transfer Alexander Cicaldau, ilk 11'de başlayacak. Kırmızı kart cezası nedeniyle St. Johnstone karşısında görev alamayan Muslera da Giresunspor maçında formasına kavuşacak.
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