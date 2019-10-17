Divan Kurulu toplantılarıyla başlayıp, cenaze törenlerine kadar yansıması devam eden yönetim muhalefet gerginliği, Galatasaray’da sert rüzgarlar esmesine yol açıyor. Son toplantıda kulüp başkanı Mustafa Cengiz aleyhinde sert ifadeler kullanan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yönetim tarafından resmi siteden yapılan açıklamayla istifaya davet edildi.

Muhalefet ise boş durmuyor. Cengiz’e karşı olan camianın önde gelen isimlerinden bazıları, kulis çalışmalarına başlayarak neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuyor. Ortaya çıkan karar, yönetim üzerindeki baskıyı arttırarak kulübü erken seçime götürmek.

Daha önce görev süresini tamamlamadan seçim olmayacağını dile getiren Başkan Cengiz’in ise bu konuda geri adım atmaya niyeti yok.