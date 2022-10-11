Süper Lig 'de haftayı BAY geçen ve önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor deplasmanına hazırlanan Galatasaray 'da, teknik patron Okan Buruk kadroda ciddi bir güncellemeye hazırlanıyor. En önemli değişikliklerden biri de forvet hattında yaşanacak gibi görünüyor. Adana Demirspor deplasmanı öncesi son anda sakatlanarak kadrodan çıkarılan, ardından ülkesine giden Mauro Icardi'nin, üç günlük izin sonrası Türkiye'ye döndüğü andan itibaren çok farklı bir görüntü sergilediği öğrenildi. Antrenmanlarda çok disiplinli ve istekli çalıştığı, özellikle çift kale maçlarda eski formunu yakaladığı belirtilen Icardi ile Okan hocanın özel bir görüşme yaptığı belirtiliyor.

Gomis&Seferovic bekleyecek

Buruk'un bu görüşmede, çalışma azmi ve kondisyon seviyesindeki toparlanmasından memnnun olduğu Icardi'ye, "Formaya hazır ol" mesajını verdiği öğrenildi. Okan hocanın, son anda yine bir sakatlık veya başka bir aksilik olmazsa, 29 yaşındaki santrforu Kayserispor deplasmanında ilk 11'de oynatmaya hazırlandığı bildirildi. Kadrodaki diğer santrforlar Gomis ve Seferovic ise hamle oyuncuları olarak kulübede görev bekleyecek.

Metin Karabaş