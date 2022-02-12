Belki de ligdeki kaderini belirleyecek olan Kayserispor maçı öncesi Galatasaray 'da tüm hazırlıklar tamam. Sarı-Kırmızılı camiada düşme hattından uzaklaşmak ve kriz dolu günlere ara vermek adına, Kayseri karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor. Aslan'ın hocası Domenec Torrent, kupadaki Fenerbahçe maçında izlediği Kayserispor'u ekibiyle birlikte A' dan Z'ye analiz ederek, maç taktiğini oluşturdu ve oyuncularına isteklerini tek tek anlattı.

Hepsi durumun farkında

Başkan Burak Elmas da hafta içinde Florya'ya yaptığı çıkarmayla hem takıma hem de teknik ekibe desteğini iletmişti. Hem Elmas hem Torrent hem de oyuncular, olası bir kötü sonuç halinde işlerin geri dönülemez noktaya geleceğinin farkında.

Seferberlik devam ediyor

Kriz senaryoları arasında Torrent ve ekibinin görevine son verilmesi, yeni hoca arayışlarının hızlandırılması, yönetime ibrasızlık ve erken seçim baskısı yapılması, bazı oyuncuların da kadro dışı bırakılması gibi ihtimaller var. İşte bu yüzden Florya'daki seferberlik hali devam ediyor.

İki farklı plan denedi

Bu arada Torrent'in son maç provasında iki farklı oyun planı denediği öğrenildi. İlk olarak önde Gomis, arkasında Halil ve kenarlarda Kerem ile Emre'yi deneyen İspanyol hoca, merkezde ise Pulgar ve Cicaldau'yu kullandı. Diğer denemede ise Halil'i kenara alan Torrent, merkezi güçlendirmek için Berkan, Pulgar ve Cicaldau'yu beraber oynattı. Ayrıca Gomis ile Mohammed arasında da ciddi bir forma rekabeti başladı.