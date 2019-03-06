Galatasaray'da kayıp aranıyor: Sinan Gümüş!

Galatasaray'da 2. yarının ilk 2 haftasında 3 gol atan gurbetçi futbolcu Sinan Gümüş, Diagne ve Mitroglou’nun gelişi sonrasında 4 maçta hiç süre alamadı.

06 Mart 2019, Çarşamba 08:32
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Galatasaray'da kayıp aranıyor: Sinan Gümüş!

Sezonun ikinci yarısına çok hızlı bir giriş yapan Sinan Gümüş, Ankaragücü önünde ağları 2 kez sarsarken, Göztepe maçında da 3 puanı getiren golü atmıştı... Ancak gurbetçi futbolcu Mitroglou ve Diagne'nin transferi sonrasında gözden düştü.

Son olarak Galatasaray'ın Alanya ile deplasmanda oynadığı maçta 35 dakika görev yapan Sinan Gümüş, Trabzon önünde cezası nedeniyle forma giyemedi. Genç yıldız ardından oynanan 3 karşılaşmada ise hiç süre alamadı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan'la yola devam edilmesinin artık düşük bir ihtimal olduğu da gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Takvim

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