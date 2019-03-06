Sezonun ikinci yarısına çok hızlı bir giriş yapan Sinan Gümüş, Ankaragücü önünde ağları 2 kez sarsarken, Göztepe maçında da 3 puanı getiren golü atmıştı... Ancak gurbetçi futbolcu Mitroglou ve Diagne'nin transferi sonrasında gözden düştü.

Son olarak Galatasaray'ın Alanya ile deplasmanda oynadığı maçta 35 dakika görev yapan Sinan Gümüş, Trabzon önünde cezası nedeniyle forma giyemedi. Genç yıldız ardından oynanan 3 karşılaşmada ise hiç süre alamadı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan'la yola devam edilmesinin artık düşük bir ihtimal olduğu da gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Takvim