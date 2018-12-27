Başta Manchester United, Manchester City, Roma, Inter, Juventus, Atletico Madrid ve Cardiff olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer radarında bulunan Ozan Kabak için karar verildi.

Sarı-Kırmızılılar, 18 yaşındaki stoperin devre arasında satılsa bile, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giymesi için çalışacak. Oyuncunun bonservisi ise lig bitiminde verilecek. Galatasaray Yönetimi diğer taraftan, Ozan’ın 7.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ortadan kaldırmak için yeni kontrat çalışması yapıyor.

Bu haberi de okudular Galatasaray'dan Miranda yoklaması