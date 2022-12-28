Galatasaray , Okan Buruk'la iyi bir performans gösterirken, ezeli rakibi Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veriyor. Sarı-kırmızılı takım, bu sezonki başarıda önemli katkısı olan bir futbolcusu için şimdiden harekete geçti. İşte detaylar...





SEZON BAŞINDA 6 OYUNCU KİRALIK GÖNDERİLDİ

Sezon başında toplam 13 transfer yapan Galatasaray, 6 oyuncusunu (Morutan, Cicaldau, Mohamed, Luyindama, Emre Kılınç, Taylan) kiralık gönderdi. Bu isimlerden Morutan ve Mohamed'in sözleşmelerine satın alma opsiyonları koyuldu. Morutan'ın durumu Pisa'nın Serie A'ya yükselmesine bağlı.

MOSTAFA NANTES'TA ŞOV YAPTI: 6 GOL - 4 ASİST

Fransa'ya uyum sağlayan Mostafa Mohamed ise Nantes'ta sergilediği 6 gol-4 asistlik performansla beklentileri karşıladı.





5 MİLYON 750 BİN EUROLUK OPSİYONU KULLANACAKLAR

Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın, Mısırlı forvet için anlaşmaya eklenen 5 milyon 750 bin Euro opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

‘MOSTAFA BİZDE DEVAM ETMELİ’

Nantes Teknik Direktörü Kombouare'nin, "Mustafa Muhammed başka bir kültüre geldi ama uyum sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Her şeyden önce kolektif oyuna yatkın. İlerleyen dönemlerde daha da iyi performans sergileyeceğine eminim. Bizimle devam etmeli" dediği belirtilmişti.





MOSTAFA'DAN GELEN PARA RASHİCA'YA GİDECEK

Sabah'ın haberine göre; Nantes’ta şov yapan Mostafa Mohamed’in 5 milyon 750 bin Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılmasına kesin gözüyle bakan sarı-kırmızılı ekip, oradan sağlayacağı gelirle kiralık yıldızı Milot Rashica’yı almayı düşünüyor.

EŞİ DE TÜRKİYE'DE MUTLU

Galatasaray cephesi, 25 yaşındaki başarılı santrfordan gelecek parayı Milot Rashica transferine ayıracak. Kiralık oynayan Rashica'nın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Norwich ile pazarlıklara 5 milyon 750 bin Euro'dan başlayacak. Eşi anadili gibi Türkçe konuşan ve İstanbul'a uyum sağlayan Kosovalı yıldız da Galatasaray'da kariyerine devam etmek istiyor

ICARDI HAFTAYA KADROYA GİRECEK

Öte yandan Galatasaray'ın golcüsü Mauro İcardi'nin iyileşme süreci hızlandı. Bir hafta salonda çalışan Arjantinli golcü, pazartesi günü Florya'da sahaya indi. Takımdan ayrı bireysel olarak topla çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcu, haftaya Ankaragücü maçında kadroda olacak.