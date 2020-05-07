Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden olan Faslı futbolcu Younes Belhanda için yönetim harekete geçti. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri piyasasında etkili olan menajerlere, "Belhanda'ya teklif getirin" mesajını iletti.

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30 yaşındaki Belhanda, 2017 yılında Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 95 maça çıkan Faslı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 22 de asist yaptı. Belhanda bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Real Madrid maçında taraftarlarla girdiği küfürlü diyalog sonrası büyük tepki çekmişti.



