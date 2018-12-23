Galatasaray'da kaptan Göksenin Köksal'dan Fenerbahçe galibiyeti paylaşımı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ın Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray'ın kaptanı Göksenin Köksal, Twitter üzerinden bir galibiyet paylaşımında bulundu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal ise Twitter üzerinden bir galibiyet mesajı paylaştı.
Fenerbahçe Beko, Galatasaray maçıyla birlikte ligdeki ilk yenilgisini almıştı.
Mesaj kısa sürede Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisini çekti.
https://twitter.com/61goksenin/status/1076854375082090496