Galatasaray'da kaptan Göksenin Köksal'dan Fenerbahçe galibiyeti paylaşımı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ın Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray'ın kaptanı Göksenin Köksal, Twitter üzerinden bir galibiyet paylaşımında bulundu.

23 Aralık 2018, Pazar 18:42 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da kaptan Göksenin Köksal'dan Fenerbahçe galibiyeti paylaşımı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal ise Twitter üzerinden bir galibiyet mesajı paylaştı.

Fenerbahçe Beko, Galatasaray maçıyla birlikte ligdeki ilk yenilgisini almıştı.

Mesaj kısa sürede Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisini çekti.


System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.