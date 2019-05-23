Galatasaray şampiyon oldu, takım mutlu, taraftar mutlu ama yönetim diken üstünde. Mart ayında olağan genel kurulda idari ibrasızlık alan Mustafa Cengiz ve yönetimi tüzüğe göre seçim kararı alması gerekiyordu.

Cengiz bu kararı almadı ve denetim kurulu, bu ibrasızlığı durdurmak için mahkemeye başvurdu. 12. Asliye Hukuk Mahkemesi genel kurulun kararına tedbir kararı koydurttu ve mahkemeden karar çıkana kadar Cengiz’in seçim kararı almama opsiyonu doğdu. Ancak Galatasaray yönetimi, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne dava açmış oldu ve Galatasaray’ın avukatları da tekrar karşı dava açtı. Üyeler de tüzük ihlali yapıldığına dair dilekçelerini sundu.

Süreç uzayabilir

Şampiyonluk sonrası seçime gitmeyi planlayan Mustafa Cengiz, önceki gün kurullarındaki isimlerle görüşmeler yaparak bu kararını askıya aldı ve seçime gitmeyeceğini belirtti. Cengiz ve arkadaşlarının seçime gitmeme kararının altında şu sebep yatıyor: Eğer seçim kararı aldıktan sonraki süreçte tedbir kararı kalkarsa Mustafa Cengiz seçimden men olacak ve seçime giremeyecek... Bazı üyeler tespit raporu hazırlayıp ayrı bir mahkemede yönetimdeki şahısların tüzüğü ihlal ettiğine dair dilekçe verecek. Davanın haziran ayında sonuçlanması beklense de karşılıklı açılacak yeni davalarla süreç uzayabilir. Camiadaki genel görüş bir an önce seçime gidilmesi yönünde. (Türkiye Gazetesi)