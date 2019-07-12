Galatasaray’da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itiraza ilişkin dava görüldü. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın avukatları ile tedbir kararının kaldırılması istemiyle mahkemeye başvuran divan kurulu üyeleri ve avukatları hazır bulundu. Muhalif kesimin avukatı Kıraç Aras, “Ortada idari yönden ibra edilmeyen bir yönetim kurulu bulunmakta. Bu dava sonunda yönetim kurulunun ibra edilmeme kararı kesinleşirse ibra edilmeyen bir yönetim kurulunun her yıl aldığı 400 üyenin hesabı ve diğer işlemlerin hesabı nasıl telafi edilecek. Bu nedenle tedbirin durdurulmasını istiyoruz” dedi.

‘Başarılar ortadadır’

Davacılar Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın vekili ise “Dernek, Sportif A.Ş.’nin büyük ortağıdır. Yapılacak yatırımlara dernek yönetim kurulunun kefareti söz konusudur. Sportif ve mali başarı ortadadır. Genel kurul hiçbir gerekçe göstermeden idari ibrasızlık kararı verildiğini söylüyor. Ama başarısızlık gerekçesini söylemiyor” dedi. Mahkeme, yönetimin devam etmesi yönünde alınan tedbir kararlarına yapılan itirazın reddine karar vererek, tedbirlerin devamına karar verdi. Kısacası Başkan Mustafa Cengiz’in seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktı, kaos bitti. Mevcut yönetim 2021’e kadar görevine devam edecek.

Ne olmuştu?

Sarı-Kırmızılı kulüpte 23 Mart’ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray’da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı. Bazı üyeler ise söz konusu tedbir kararının kaldırılması yönünde itirazda bulunmuştu.