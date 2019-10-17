Süper Lig'de milli takım arasına üç beraberlikle giren Galatasaray'da Cuma akşamı sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı 8. haftanın açılış maçı öncesi konsantrasyon en üst seviyede.

Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlara çıkacak olan sarı kırmızılılarda hedef yeni bir galibiyet serisi başlatmak.

Milli takım arasında tempoyu bir an olsun düşürmeyen teknik direktör Fatih Terim'in kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Gençlerbirliği karşısındaki futbolu beğenmediğini dile getiren deneyimli teknik adamın özellikle kanatlarda ve orta sahada rotasyona gitmeyi planladığı öğrenildi.

Milli takıma giden oyuncuların performansları yakından takip edilirken Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Emre Mor gibi isimlerin Sivasspor'a karşı sahaya ilk 11'de çıkma ihtimali son derece yüksek olarak görülüyor.

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Falcao ve Lemina yedek...

Radamel Falcao ve Mario Lemina'nın Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmaya kadar tamamen hazır hale gelmesi beklenirken deneyimli teknik adamın bu iki oyuncunun yerine Sivasspor karşısında Florin Andone ve Younes Belhanda ile mücadeleye başlama ihtimali bulunuyor. (beINSPORTS)