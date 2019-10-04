Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e yenilen Galatasaray, yaptığı bir günlük iznin ardından Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Bu sezon çıktığı 6 lig maçının 4’ünde puan kaybı yaşayan Galatasaray’ın daha fazla puan kaybına tahammülü yok.

Yaklaşık üç günde bir maça çıkan sarı-kırmızılı takım da futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükselmiş durumda. Bu sebeple teknik heyet, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadrosunda belirli değişikliklere gidebilir. Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Yuto Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenme şansı bulabilen Mariano’nun yerine Ömer Bayram ile Şener Özbayraklı forma giyebilir.

Bu isimler dışında Radamel Falcao, Babel gibi isimler de Gençlerbirliği karşılaşmasında dinlendirilebilir. Bu sebeple teknik heyet, Andone, Emre Mor, Adem Büyük gibi yedek kulübesinde forma fırsatı bekleyen futbolcularına “Hazır olun” mesajı verdi.

Kaynak: Yeni Şafak