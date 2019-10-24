Evinde Real Madrid'e de yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur şansını çok zora sokan Galatasaray'da büyük üzüntü yaşanırken, maç sonu Fatih Terim'in açıklamaları gündemi sarstı.

RAKAMLARIN DİLİ ÇOK FARKLI

Takvim'de yer alan habere göre; Tecrübeli teknik adam, UEFA anlaşmasını eleştirerek, "İstediğimiz kadroyu kuramadık" dedi. Ancak rakamlar çok farklı bir gerçeği gözler önüne serdi.

ULUSLARARASI YILDIZLAR GELDİ

Galatasaray sezon başında tam 13 futbolcuyu kadrosuna kattı. Falcao gibi dünyaca ünlü bir forvet alınırken Nzonzi, Seri, Lemina ve Babel gibi uluslararası yıldızlar da transfer edildi.

1 YILLIK MALİYET DAĞ GİBİ!

Bu transferlerin Sarı-Kırmızılı kulübe 1 yıllık maliyeti (bonservis bedeli, maaş, kira bedeli ve imza parası) tam tamına 36 milyon Euro (Yaklaşık 230 milyon lira) oldu.

DOĞRU ORANDA YANSIMADI

Galatasaray'ın bu sezon futbolcularına ödediği toplam maaş ise 310 milyon lira. Takımın piyasa değeri de 790 milyon lira. Ancak tüm bu değerler sahaya doğru orantıda yansıma yapmadı..

TARAFTAR İSYAN BAYRAĞI AÇTI

Süper Lig'de 8 maçta sadece 9 gol atıp 13 puan toplayabilen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 1 puada kalıp gol bile atamadı. Hal böyle olunca taraftarlar da isyan bayrağını açtı..

YENİLER HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Galatasaray'ın büyük umutlar ve önemli paralarla renklerine bağladığı yeni transferlerin büyük kısmı şu ana kadar bekleneni veremedi. Falcao sakatlıktan çıkamazken Seri ve Lemina vasatın üzerine çıkamadı. Babel ve Emre Mor sürekli eleştiri alırken sadece Nzonzi ve Andone sergilediği futbolla alkış toplayabildi.