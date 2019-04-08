Galatasaray’da Kadıköy seferberliği

Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, artık tüm konsantrasyonunu önümüzdeki hafta sonu oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına yoğunlaştırdı. Maçın öneminin tartışılamaz olduğunu belirten Terim soyunma odasındaki konuşmasında, “Sizlere olan inancımız sonsuz. Malatya karşısında iyi bir futbol ortaya koydunuz ve şampiyonluk iddiamızın sürmesini sağladınız. Hepinize güveniyorum. Fenerbahçe karşısında elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan şüphem yok. Eksiklerimiz ya da hatalarımız elbette olacaktır. Ancak Fenerbahçe karşısında sahaya 11 kişi çıkacağız ve aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Futbolumuzla taraftarımızı gururlandıracağız” dediği öğrenildi.

Diğer alternatif Semih ya da Ahmet

Hafta içinde kupadaki Yeni Malatya mücadelesinde kırmızı kart gören ve Fenerbahçe derbisinde oynamayacak Luyindama’nın ardından stoperdeki diğer önemli isim Marcao’nun da cezalı duruma düşmesi sonrası Terim’in, beklenmedik bir sürpriz planladığı öğrenildi. Stoperde Donk’un yanında deneyimli hocanın, Semih Kaya ve Ahmet Çalık’tan önce Fernando’yu düşündüğü, orta sahayı ise Belhanda, Emre Akbaba ve Ndiaye’den kurabileceği bildirildi. Diğer alternatif ise savunmada Donk ile Semih ikilisi, öndeki üçlüde Fernando, Belhanda ve Emre Akbaba olabilir.