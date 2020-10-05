Galatasaray 2020-21 sezonu yaz transferdöneminde kadrosuna Etebo ile birlikte kiralık anlaşmaları sona eren Babel ve Diagne'yi dahil etti. Sarı-Kırmızılı takımın kadrosunda böylece 15 yabancı oyuncu oldu. TFF listelerine 14 yabancı oyuncu yazılabiliyor

Galatasaray son olarak uzun süreli sakatlığı bulunan Muslera'nın lisansını askıya aldı ve diğer tüm yabancılarını TFF listesine ekledi

Galatasaray'ın yabancı oyuncu listesi