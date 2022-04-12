Galatasaray kâbus gibi bir sezon geçiriyor. Fenerbahçe ile oynadığı son derbiyi de kaybeden ve Kadıköy'deki 4 sezonluk yenilmezlik serisi sona eren Sarı-Kırmızılılar'da artık tam anlamıyla "Bitse de gitsek" havası var. Tarihinin en kötü lig performansını ortaya koyan Galatasaray, iddiasını çoktan kaybederken, Ziraat Türkiye Kupası'na da erkenden havlu atmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'le yolları ayıran Cim Bom'a, yeni hoca Domenec Torrent de ilaç olmadı. Tek teselli, Avrupa Ligi'ndeki müthiş sonuçlardı. Son 16 turunda Barcelona'ya karşı çok iyi bir mücadele sergilense de takım Avrupa'ya veda edince içeride sorunlar yeniden gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe karşısında alınacak muhtemel bir zafer belki de sezonu kurtaracaktı, ama o da olmadı...

Her şey bu seçime bağlı

Şimdi kulübün önünde çok kritik bir seçim var. 30 Nisan'daki kongre öncesi Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, adaylığını açıkladı. Ancak İstanbul Valiliği'nin son genel kurula yönelik açtığı iptal mahkemesi, seçim sürecini ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Mahkemeden iptal kararı çıkması halinde erken seçim iptal olacak, ibrasızlıklar kalkacak. Fakat Başkan Burak Elmas'ın da genel kurul kararı sonrası görevine devam etmek istemediği biliniyor.

Motivasyon endişesi var

Dolayısıyla hem Domenec Torrent'in geleceği, hem takımdan gönderilecek oyuncular ve yapılacak transferler bu seçimin sonucuna bağlı. Fakat İspanyol hocanın artık Galatasaray'ın başında kalması çok zor görünüyor. Bankalar Birliği anlaşmasına bağlı olarak kulübün ödemesi gereken çok ciddi bir para var. Başkan adaylarından Metin Öztürk'e göre kısa vadede kasaya konulması gereken para 1 milyar TL civarında. Galatasaray camiası bu tablo karşısında endişeli. Ligde kalan maçlarda takımın nasıl bir motivasyon göstereceği ise ciddi bir merak konusu.