Galatasaray 'ın her konuda anlaşma sağladığı ve İstanbul'a davet ettiği Kaan Ayhan konusunda, kulübü Sassuolo son anda pürüz çıkardı. Bonservis bedeli 5 milyon Euro'ya çekilmişken, Beşiktaş 'ın da araya girmesiyle İtalyan kulübü yeniden 6 milyon Euro'ya çıkınca, transferde rötar yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar bu transferde tamamen geri adım atmış değil. Bugün son saatlere kadar iki kulüp arasında pazarlıkların sürmesi bekleniyor. Galatasaray, Kaan'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için her yolu deneyecek.







