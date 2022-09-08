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Galatasaray'da Kaan Ayhan'da son dakika!

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı ve İstanbul'a davet ettiği Kaan Ayhan transferinde pürüz çıktı. Bugün son saatlere kadar Sarı-Kırmızılılar ile Sassuolo arasında pazarlıkların sürmesi bekleniyor.

08 Eylül 2022, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Kaan Ayhan'da son dakika!

Galatasaray 'ın her konuda anlaşma sağladığı ve İstanbul'a davet ettiği Kaan Ayhan konusunda, kulübü Sassuolo son anda pürüz çıkardı. Bonservis bedeli 5 milyon Euro'ya çekilmişken, Beşiktaş 'ın da araya girmesiyle İtalyan kulübü yeniden 6 milyon Euro'ya çıkınca, transferde rötar yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar bu transferde tamamen geri adım atmış değil. Bugün son saatlere kadar iki kulüp arasında pazarlıkların sürmesi bekleniyor. Galatasaray, Kaan'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için her yolu deneyecek.


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