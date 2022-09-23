Sarı-Kırmızılılar'ın transfer sürecini gizlice yürüttüğü ve transfer döneminin kapanmasına bir gün kala resmen açıkladığı Juan Mata ismi camiada sürpriz etki yaratmıştı. İspanyol yıldız henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Galatasaray formasını giyemese de yarın İstanbulspor'la oynanacak hazırlık karşılaşmasında süre bulacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un, 34 yaşındaki futbolcuyu yavaş yavaş hazırlamaya başlarken, tecrübeli oyuncunun forma numarası da belli oldu. Mata'nın, Galatasaray'da 64 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Hürriyet'in ulaştığı bilgiye göre; Deneyimli orta sahanın 64 numarayı tercih etmesinin sebebi anne ve babası... Annesini geçen sene kaybeden Juan Mata'nın hem annesi hem de babası 1964 yılında doğdu. Bu nedenle de başarılı futbolcunun 64 numarayı seçtiği belirtildi.