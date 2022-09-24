Süper Lig 'e verilen milli arada Galatasaray , İstanbulspor'la kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin (pen.) attığı gollerle 2-1 kazandı. Sarı-Siyahlılar'ın tek sayısını da Adi Mehremic kaydetti.

Cim Bom'un transferin kapanmasına bir gün kala art arda açıkladığı yıldızlar arasında yer alan Juan Mata da ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. 64 numaralı formasıyla mücadele eden İspanyol oyuncu ilk maçında göz doldurdu.

Transfer süreci oldukça gizli yönetilen ve bir anda açıklanan tecrübeli oyuncu, yaşına ve uzun süre resmi maç oynamamış olmasına rağmen oldukça iyi bir görüntü verdi. 34 yaşındaki futbolcunun, Arjantinli süperstar Mauro Icardi'yle olan uyumu da dikkat çekti. Mata gelecek adına Sarı-Kırmızılı camiayı oldukça umutlandırdı.

"Türkiye'nin en büyük ve en başarılı takımı"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, Galatasaray'da şampiyonluklar kazanmak istediğini belirterek, "Galatasaray benim için her zaman büyük bir takımdı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın büyük bir takımı. Türkiye'nin en büyük ve en başarılı takımı. En üst seviyede mücadele edebileceğim bir şeye ihtiyacım vardı. Burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum." sözlerini dile getirdi.

Transfer süreci

Sarı-Kırmızılı ekibe transfer süreci hakkında da konuşan Mata, "Galatasaray'a transferim çok kısa süre içinde gerçekleşti. Türkiye'den, bu kadar büyük bir takımdan teklif aldıktan sonra birkaç saat içinde görüşmeleri tamamladık. Hemen uçağa atladım ve buraya geldim." dedi.



