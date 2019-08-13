Galatasaray'ın Inter'de forma giyen milli futbolcu Joao Mario'yu kiralık olarak transfer etmek için görüşme halinde olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar Inter'de gözden çıkarılan Portekizli milli futbolcuyu geçici olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Valencia ile oynana hazırlık maçında oynatılmayan Mario'nun Inter'in gelecek sezonu planlarında yer almadığı belirtiliyor.

26 yaşındaki futbolcu ile Monaco, Bayer Leverkusen ve Leipzig gibi kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor.

2016'da Sporting Lizbon'dan 40 milyon Euro bonservis ödenerek alınan Portekizli yıldızın Transfermarkt değeri 18 milyon Euro.