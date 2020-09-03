Geçen sezon başında Fransız ekibi Toulouse’dan ayrılan ve bonservis bedeli olmadan Galatasaray’a gelen Jimmy Durmaz, ilk sezonunda bekleneni veremedi. Ortaya koyduğu oyunla hayal kırıklığı yaşatan Türk asıllı İsveçli oyuncu, gönderilecekler listesinin en başında yer alıyor.

Yönetimden, tecrübeli oyuncuya, ‘kulüp bul’ mesajı gönderilirken, Süper Lig’den birkaç takımın 31 yaşındaki oyuncuyla temasa geçtiği kaydedildi. Aslan’ın, Jimmy Durmaz için bonservis bedeli talep etmediği de gelen haberler arasında.