Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber daha. Radamel Falcao, Luyindama, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Mario Lemina, Şener Özbayraklı gibi oyuncularını sakatlıkları nedeniyle uzun süre kullanamayan Galatasaray'da şimdi de Fildişi'li ön libero Jean Micheal Seri sakatlandı.

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçta oyuna devam edemeyen Seri, 41. dakikada yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

28 yaşındaki futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

'Sakatlıklardan yakınmıyorum, üzülüyorum'

PSG maçının öncesinde açıklamalarda bulunan ve sakatlıklardan dert yanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ''Real Madrid deplasmanını bunların dışında tutuyorum Ama diğerlerinde onlarla 90 dakika ve sonrasına kadar onlarla mücadele etmişiz, oyunu forse etmişiz Ancak burada bizim sıkıntımız şudur ki sakatlıklardan yakınmıyorum, üzülüyorum ama her takımda sakat var, cezalı var. Ancak bizim başka bir durumumuz var.'' ifadelerini kullanmıştı.