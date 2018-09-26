Galatasaray'da, Trabzonspor ve Akhisar maçlarında yenen 7 golden sonra stoper transferi mecburi hale geldi. 1 numaralı aday Chelsea’den ayrılmaya karar veren Cahill. Maliyet hesabı da yapmak zorunda olan yönetimin önüne sürpriz bir isim daha geldi.

Crystal Palace’da fazla şans bulamayan Jairo Riedewald... Terim’in istediği gibi sol stoper olan Hollandalı oyuncu için kiralık veya duruma göre satın alma teklifi yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor.

1.82 boyundaki stoperin aynı zamanda sol bek ve ön liberoda görev yapabilmesi, bu transferdeki cezbedici özelliklerden bazıları. Crystal Palace’ın Hollandalı’yı uygun bir bedelle kiralaması bekleniyor.

Ocak ayında Cahill’de mutlu sona ulaşılamazsa ibre ona dönecek. Donk’un da vatandaşı için devreye gireceği ve ikna edebileceği konuşuluyor.

Kaynak: Akşam