Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi sonrası isyan sürüyor. Hakem Ali Palabıyık’ın kararlarına tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar, soluğu Merkez Hakem Kurulu’nda aldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, dün MHK Başkanı Sabri Çelik’le bir görüşme yaptı. Görüşmede MHK üyeleri Muhittin Boşat ve Mustafa Çulcu da yer aldı. Toplantı çıkışında bir açıklama yapan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, “Açıklama yapacağız. Görüşme ‘kara pazar’la ilgiliydi diyebilirim. Genel bir görüşme yaptık ve görevleri hayırlı olsun dedik. İnan edin gidip görüşmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Sabri Bey, Mustafa Bey ve Muhittin Bey’le görüştük. VAR görüşmelerinin kayıtlarını talep ettik” dedi.

Hangi kararlara itiraz ediyorlar?

Galatasaray’ın hazırladığı 2 dakika 52 saniye süren videoda, Ali Palabıyık’ın verdiği kararlar görüntülü olarak yayınlandı ve bazı sorular soruldu. İşte videoda yer alan itirazlar...

■ 18. dakikada Belhanda’nın sarı kartı. Komedi...

■ 28. dakika... Hasan Ali Kaldırım’ın Feghouli’ye yaptığı harekete neden sarı kart yok?

■ 56. dakika... Sarı kartı olan Mehmet Topal’a kart nerede? Bu sadece faul müdür?

■ 70. dakika... Skrtel, Onyekuru’nun ayağına basıyor, kartı gören Onyekuru. Skrtel’e sarı kart nerede?

■ 71. dakika... Fenerbahçe’nin golü öncesi Dirar’ın Feghouli’ye yaptığı faul. Bu faul değilse faul nedir? Ve devamında el ile kontrolün diğer açıları nerede? (Elmas’ın gol pozisyonu). Ey yayıncı kuruluş! Neden diğer açıları vermedin? Hakem dakikalarca ne konuştu? Şeffaf olun!

■ 89. dakikada Fenerbahçeli oyuncuların birbirlerine vurmasını faul değerlendirip pozisyon durduruldu. Rakip oyuncuların kendilerine yaptığı müdahale bize çalındı.

■ 90. dakika... Mehmet Topal’ın Diagne’ye ceza sahasında yaptığı faul! Grekoromen mi, penaltı mı? VAR kayıtları açıklansın.