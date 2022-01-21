Galatasaray 'da Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından taraftarlar büyük bir tepki göstermişti. Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin isyanı, dün oynanan Kasımpaşa mücadelesinde de devam etti. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde Fatih Terim maskeleri takarken, Nef Stadyumu'nda, 'Yönetim istifa' sesleri vardı. Son 10 maçında yalnızca bir galibiyet alabilen ve Kasımpaşa'ya da kaybeden Aslan'da, taraftarlar Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a da yoğun bir protesto gösterirken, 'Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor' tezahüratı yapıldı.

'İmparator Fatih Terim'

Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin, tepkisi sadece başkan Elmas ve yönetim ile de sınırlı kalmadı. Lacivert-Beyazlı ekip, galibiyet golünü attıktan sonra oyuncular da protestolardan nasibini aldı. Santra yapılır yapılmaz futbolcular, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Son dakikalarda ise tribünlerden, 'İmparator Fatih Terim' sesleri yükseldi.