Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına yapılan ziyaretin hemen ardından Galatasaray aleyhine üst üste yapılan hakem hataları, Sarı-Kırmızılı yönetimde büyük hayal kırıklığına yol açtı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-2'lik Alanyaspor karşılaşmasının hemen ardından mikrofonların karşısına geçip isyan ederken, TFF ve MHK özelinde önemli mesajlar gönderdi. Ancak Özbek, bu çıkışı da yeterli bulmayarak, kurullarla mücadele adına düğmeye bastı. Başkan Özbek ilk olarak, Kulüpler Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının gündeminde hiç şüphesiz hakem kararları ve renge göre adalet kavramının tartışılması var.

Kulüplere bilgi verilecek

Özbek bu çağrıdan önce kurmaylarıyla da bir araya geldi. Hakem hatalarıyla mücadele noktasında ne gibi adımlar atılabileceği ile ilgili bir yol haritası çizildi. Kulüpler Birliği toplantısı da bunun ilk adımı olarak görülüyor. Sarı-Kırmızılılar, süreçle ilgili olarak tüm cepheleri bilgilendirdikten sonra farklı mecralarda da hak arama mücadelesine girişecek.

Fitili statta ateşledi

Başkan maç sonrasındaki, "Ben MHK başkanı olsam veya TFF başkanı olsam uyku tutmaz. Uyuyamam. Bu kadar göz göre göre, bu kadar hata yapılırken, bir takımın kaderiyle, emeğiyle oynamak kabul edilebilir değil. TFF, bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız yapın. Bizi asacak mısınız, kesecek misiniz! Tavrımızdan 1 santim geri adım atmayız" sözleriyle de ortaya koyacakları mücadelenin fitilini ateşlemişti.





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Okan Buruk terapiye başlıyor

Okan Buruk da 2-2'lik Alanyaspor beraberliği sonrası en çok şikayetçi olan isimlerin başında geliyordu. "Galatasaray'a karşı bir savaş başladı, net şekilde görüyoruz" diyen Buruk, "Sadece hakemler değil, dışarıdan da görüyoruz. Onlarla da savaşacağız başka çaremiz yok. Bundan sonra gerekeni yapacağız. Bu iş burada kalmayacak. Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar. Burada bir inatlaşma var. Galatasaray'a istemediği hakemleri her hafta veriyorlar. Bu inatlaşma nereye gidecek, Türk futboluna ne fayda verecek hiç bilmiyoruz" sözleriyle sitem eden Buruk, tam ligde işleri yoluna koymak üzereyken yaşanan puan kaybının hayal kırıklığı içerisinde. Ancak Okan hocayı en çok üzen konunun, oyuncularının soyunma odasındaki ruh hali olduğu belirtiliyor.

Programı tamamen değişti

Takımdaki, "Ne yaparsak yapalım bize maç kazandırmayacaklar" sitemi, Okan hocanın bu haftaki çalışma programını tamamen değiştirmesine yol açtı. Başarılı teknik adam, bu hafta ligde oynanacak Karagümrük maçına kadar taktiksel idmanlardan ziyade, mental programlara ağırlık vermeyi düşünüyor. Buruk, takımdaki stres ve gerilimi azaltmak üzere yeni formül arayışında. Bu hafta içinde tüm takımın birlikte yemek organizasyonuna katılması gibi çeşitli etkinliklerle baskı ortamının hafifletilmesi planlanıyor.





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Yönetim de destek verecek

Diğer taraftan Galatasaray Yönetimi'nin de hafta içerisinde Sarı Kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanını ziyaret ederek tüm teknik ekip ve oyunculara destek olacağı, onlara moral vereceği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in de bu ziyarette yerini alması bekleniyor.

"Ne yaparsak yapalım, bize maç kazandırmayacaklar"

Hakem Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararların, Galatasaraylı futbolcular üzerinde de etkisi çok büyüktü. Özellikle soyunma odasında yabancı oyuncuların ciddi şekilde isyan ettiği öğrenildi. Başta Icardi ve Mertens gibi yıldızların, "Hakemlerin bize karşı neden böyle bir tavrı var? Ne yaparsak yapalım bize maç kazandırmayacaklar gibi davranıyorlar" sözleriyle tepkilerini dile getirdikleri öğrenildi. Maç içerisinde sık sık Palabıyık'la tartışma yaşayan Kaptan Fernando Muslera da bir yandan isyan bayrağı açarken, diğer taraftan soyunma odasında takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Boey: Haksız karar

Galatasaray'da gördüğü kırmızı kartla gündem olan Sacha Boey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız karar... Takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza bu geceki mücadele için çok teşekkür ederim. Savaş devam edecek" ifadesini kullandı.

Oliveira: Emeğe saygı

Cim Bom'un Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ise "Galatasaray'a ve emeğimize saygı duymanızdan başka bir şey beklemiyoruz. Bize sonuna kadar güvenin. Bu takımdaki kimse vazgeçmeyecek. Asla!" açıklamasını yaptı.









Mertens: Yazık oldu

Kırmızı kart nedeniyle devrede oyundan çıkmak zorunda kalan Mertens de Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü attığı maçla ilgili olarak, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördük. Biz takımlar arasında oynuyorduk ama bu karar, maça etki etti. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor" diye konuştu.

Rashica: Kontrol dışı

Özellikle ilk yarının en iyi isimlerinden biri olan Milot Rashica ise "Sahada 10kişi kalmamıza rağmen çok iyi mücadele ettik ve pozisyonlar bulduk. Futbolda bazı şeyler kontrolümüz dışında oluyor. Sonuç olarak büyük hayal kırıklığına uğradık"

Metin Karabaş