Galatasaray'ın eski başkan adaylarında Ali Fatinoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray kulübünde yaşanan işten çıkarma işlemi hakkında ifadeler kullandı.

Fatinoğlu sert ifadeler kullanırken şunları paylaştı, "Galatasaray’da mevcut yönetim yaklaşık 31 aydır görevde...Sicil kurulunda çalışan Nuray hanımı, işten ve üyelikten çıkarmışlar.Nuray hanımın suçlaması ise, çok ağır. Savunmanı yazayım diyerek, eski başkana bilgisi dışında, suç üretildiğini söylüyor. Skandaldır."

Ali Fatinoğlu ikinci paylaşımında ise, "Esas konu. Sen disiplin kurulundasın ve kişiyi yargılayacaksın. Nasıl olurda, yargılayacağın kişinin (hem de avukatsın) savunmasını sen yazarsın..Ve cep telefonundan yollarsın. Bu konu derhal açıklığa kavuşmalı.. İfade doğruysa gereğini.. İftira ise... “KİM BU İFTİRAYI AT” dedi" ifadelerini kullandı

Galatasaray’a üye alımlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan E.E’ye karşı dikkatli olmadığı iddiasıyla, Nuray Dayı’nın iş akdi feshedildiği öğrenildi.







