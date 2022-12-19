Dünya Kupası için verilen aranın ardından ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkacak Galatasaray 'da, hafta sonu İstanbulspor'la oynanacak lig maçı için kadro şekilleniyor.

Milliyet gazetesinde yer alan haberde, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Antalya kampındaki performansından memnun kaldığı Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz'a İstanbulspor karşında ilk 11'de görev vermeyi planladığı ifade edildi.









OKAN KOCUK 11'DE

Haberde, Okan Buruk'un kalede Okan Kocuk'a şans vereceği, savunma hattının ise Kazımcan'la birlikte Boey, Nelsson ve Abdülkerim'den oluşacağı aktarıldı. Savunma hattının önünde ise Midtsjö ve Torreira'nın oynayacağı, Mertens, Kerem ve Gomis'in görev yapabileceği kaydedildi.

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. turunda 22 Aralık Perşembe günü sahasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig 'de ise 25 Aralık Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek.