Lig ve kupa dahil olmak üzere 13 maçın 11 tanesine iç sahada çıkacak olan Galatasaray’da İstanbul serüveni mağlubiyetle başladı. Tuzla’ya yenilerek turu zora sokan Galatasaray, devreye kadar dört maçından üçünü evinde oynayacak.

Aslan Alanya ve Ankaragücü’nü konuk edip Göztepe deplasmanına çıktıktan sonra ilk yarının son maçında kendi sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Galatasaray, 24. haftada iç sahadaki Gençlerbirliği maçına kadar olan süreçte kupa da dahil, 5 deplasmana çıkacak. Cim Bom, bu maçlardan 3 tanesinde İstanbul’daki takımlara konuk olacak.