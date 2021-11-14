Galatasaray’da ismi unutuldu

Galatasaray ’da Gustavo Assunçao bekleneni veremedi.

Portekiz’in Famalicao takımından 100 bin Euro’ya kiralanan 21 yaşındaki Brazilyalı oyuncu Süper Lig ’de sadece 2 maça çıkarken toplamda 134 dakika süre alabildi. Süper Lig’de son maçı 9. haftadaki içerde Konyaspor mücadelesi oldu.

Genç oyuncu Fatih Terim tarafından Avrupa kupaları maçları için listeye eklenmedi. Devre arası oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Assunçao'nun Galatasaray performansı;

Gol: 0

Asist: 0

Maç başına şut: 0.5

Başarılı pas: 42 %87

Maç balına top çalma: 1

Kazanılan ikili mücadele: 1.5 %25

Top kaybı: 10



