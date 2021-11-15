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Galatasaray'da İsmail Çipe ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan kaleci İsmail Çipe, Sarı-Kırmızılı ekipteki son şansını da değerlendiremedi. Bu gelişmelerin üzerine 26 yaşındaki file bekçisinin bileti kesildi.

15 Kasım 2021, Pazartesi 08:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da İsmail Çipe ile yollar ayrılıyor

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan kaleci İsmail Çipe, Sarı-Kırmızılı ekipteki son şansını da değerlendiremedi. Bu gelişmelerin üzerine 26 yaşındaki file bekçisinin bileti kesildi.

İsmail'in, devre arasında kulüpten ayrılması için arayışlara geçildi. 2016'dan beri A Takım'da forma giyen İsmail, bu süre içerisinde Bugsaş, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor gibi takımlara kiralanmıştı.


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