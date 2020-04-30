Yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro kurmanın planlarını yaparken, bu doğrultuda Sivasspor’dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt’u gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakip Fenerbahçe ile rekabet halinde. Üç oyuncunun da sözleşmesinin bitecek olması, bonservis sorununu tamamen ortadan kaldırsa da, operasyon sonunda eli boş kalmak istemeyen Sivasspor cephesi karşı hamle yaptı. Yiğidolar, Galatasaray’dan Jesse Sekidika’yı istiyor. Sarı- Kırmızılılar’ın devre arasında Eskişehirspor’dan aldığı 23 yaşındaki futbolcu, henüz bekleneni veremedi.

İlişkiler bozulmasın diye...

Normal şartlar altında bir başka Süper Lig kulübüne kiralanması düşünülen Nijeryalı kanat oyuncusuyla Sivasspor’un ilgilenmesi üzerine karar değişikliğine gidildi. Zirve mücadelesi veren Yiğidolar’ın yıldızları Emre ve Mert Hakan’la söz kesen Sarı-Kırmızılılar, kulüple ilişkilerin bozulmaması adına Sekidika’nın bonservisini bedelsiz olarak Sivasspor’a bırakmayı düşünüyor. Ancak bunun için öncelikle yerli operasyonunun tamamlanması beklenecek. Olumsuz bir gelişme yaşanırsa, Sekidika’nın kiralanması da gündeme gelebilir.

Devre arasında bırakmadılar

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç’ı devre arasında bonservis bedeli ödeyerek almaya çalışmış, ancak Sivasspor Yönetimi, şampiyonluk yarışında oldukları gerekçesiyle bu transfere izin vermemişti. Sarı-Kırmızılılar da bu gelişme üzerine oyuncularla ön protokol yapıp sezon sonunda bedavaya alma yolunu tercih etmişti. Galatasaray’ın bu pakete son anda Erdoğan Yeşilyurt’u da dahil etmesiyle, iç transfer piyasası iyiden iyiye kızışmış oldu.

Murat Akbaş



