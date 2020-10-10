Sarı-Kırmızılılar’ın Başkanı Mustafa Cengiz, dünkü flaş açıklamalarında futbol takımıyla ilgili de önemli ifadeler kullandı. Cengiz, “Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi” diye konuştu. Cengiz’in bu sözleriyle bir türlü gönderilemeyen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli’den bahsettiği iddia edildi. Yönetimin, bu konuda takımdaki oyuncuların menajerleri ve kendileriyle direkt masaya oturduğu, bu iki ismin söz konusu indirimi kabul etmediği belirtildi.

İkisi de FIFA’ya gitti…

Şu anki sözleşmeleri doğrultusunda sezon sonunda kontratı sona erecek Belhanda, bonuslar hariç 3 milyon 350 bin Euro, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Feghouli de 3 milyon 850 bin Euro alıyor. Bu 2 isimden Belhanda’nın kulübü daha önce FIFA’ya şikayet ettiği, aynı şekilde Feghouli’nin de alacaklarının ödenmesi için konuyu aynı yere taşıdığı belirtildi. Başkan Cengiz’in, “Bir tane daha var, o bizde değil şu an!” dediği oyuncunun da Karagümrük’e kiralanan ve yıllık 7 milyon TL para kazanan Jimmy Durmaz olduğu iddia ediliyor.







