Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (KOVID-19), spor ekonomisini de ciddi oranda etkiledi. Barcelona, Bayern Münih gibi Avrupa’nın en zengin kulüpleri bile oyuncu ücretlerinde indirime gitmek zorunda kalırken, Galatasaray’da da benzer bir uygulama kaçınılmaz. Süper Lig’in en yüksek maaş yükü olan takımı (45 milyon Euro) durumundaki Cim Bom’da, oyuncuların ücretlerinde kesintiye gitmesi için yönetim çağrıda bulunmuştu. Ancak aradan geçen bu sürede somut adım atılamadı. Özellikle yabancı isimlerin indirim talebiyle ilgili dönüş yapmadıkları öğrenildi. Kulübün içinde bulunduğu durumu göz önünde bulunduran takım kaptanları da devreye girme kararı verdi.

Yüzde 20-30’luk indirim

Muslera ve Selçuk İnan, arkadaşlarıyla önümüzdeki hafta görüşmeler yapacak ve “Maaşlarımızda indirime gitmeliyiz” diyecek. Sadece Galatasaray’ın değil, tüm futbol endüstrisinin pandemiden kötü etkilendiğini, gelirlerin düştüğünü hatırlatacak olan Galatasaray’ın tecrübeli isimleri, yönetime yardımcı olacak. Galatasaray’ın planı, oyuncu ücretlerinde yüzde 20-30 seviyesinde indirim yapmak.

Metin Karabaş