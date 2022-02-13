MENÜ

Galatasaray'da İnaki Pena'nın çabası yeterli olmadı

Alanya deplasmanında ilk kez Galatasaray formasını giyen kaleci İnaki Pena performansıyla dikkat çekmişti. Kalesine gelen 5 topun 4'ünü çıkaran İspanyol kaleci bir gole engel olamamıştı. Pena dün gece de kalesine gelen 3 toptan 2'sini kurtarırken diğerinde Cardoso'nun golüne engel olamadı.

13 Şubat 2022, Pazar 09:58 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da İnaki Pena'nın çabası yeterli olmadı

Alanya deplasmanında ilk kez Galatasaray formasını giyen kaleci İnaki Pena performansıyla dikkat çekmişti. Kalesine gelen 5 topun 4'ünü çıkaran İspanyol kaleci bir gole engel olamamıştı.

Pena dün gece dekalesine gelen 3 toptan 2'sini kurtarırken diğerinde Cardoso'nun golüne engel olamadı. Cim Bom’un kalecisi oynadığı iki maçta da kalesini gole kapatamadı, galibiyet yüzü göremedi.

Halil 10 maç sonra kulübede

Galatasaray'ın forvetlerinden Halil Dervişoğlu 10 maç aradan sonra sahaya çıkamadı. En son Avrupa Ligi'nde0-0 biten Lazio deplasmanında yedek bekleyen Halil sonrasındaki 5 maçta ilk 11'de oynarken 5 mücadelede de sonradan oyuna girmişti. Gomis'in transferi ve Mohamed'in Afrika Kupası'ndan hazır dönmesi nedeniyle Torrent, bu ikiliyitercih etti, Halil'e forma vermedi. 


İlgili Haberler
Galatasaray'da büyük kriz! Torrent, seçim baskısı ve kadro dışı...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...