Galatasaray’dan müthiş gövde gösterisi... Sarı-Kırmızılı kulüp, yeni transferlerine Türk Telekom Stadı’nda imza töreni düzenledi. Organizasyona 25 bin Galatasaray taraftarı katıldı. Gece, konserler ve çeşitli etkinliklerle başladı. Ardından milli takım kamplarında bulunan Andone, Nzonzi, Jimmy Durmaz ve Babel’in mesajları okundu. Sonrasında 9 futbolcu tek tek sahneye çağrıldı ve taraftara tanıtıldı. İmza töreninde yer alan isimler, Şener, Adem Büyük, Okan Kocuk, Luyindama, Emre Mor, Seri, Taylan, Lemina ve tabii ki gecenin yıldızı Radamel Falcao’ydu. Kolombiyalı yıldız, tüm stada üçlü çektirerek coşkuyu tavana yükseltti. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da sahneye geldikten sonra, futbolcular masaya geçerek taraftarların tezahüratları eşliğinde tek tek sözleşmelere imza attılar.

Falcao, taraftarlarla kendinden geçti

Galatasaraylı taraftarlar, törende Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, Falcao’nun ismi anons edildiğinde meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulundu. Uzun süre sahada kalarak tribünleri dolaşan Kolombiyalı futbolcu, taraftarların sevgi gösterisine coşkulu bir şekilde karşılık verdi.

Cengiz: İyi ki varsınız

Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay platforma çıktı. Başkan Cengiz, törende taraftara hitaben yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: “Galatasaray’ımızın değerli mensupları, sevgili evlatları, fedakar taraftarımız, en büyük camia. Gergin bir transfer döneminin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaraylı aslanları huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için sizlere çok teşekkür ederiz. Taraftarımızın isteğini, TFF’nin yapılandırması çerçevesinde en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde, maaşının belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz Nef’e teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız. Ne mutlu Galatasaraylılara. İyi ki varsınız.”

Milli kamplardan mesaj yolladılar

FLORIN ANDONE: “Bu harika kulüp beni heyecanlandırıyor. Haftaya görüşürüz”

STEVEN NZONZI: “Bugün aranızda yokum. Kupalar kazanıp taraftarımızı mutlu edeceğiz.”

RYAN BABEL: “Milli takımda olduğum için yanınızda olamayacağım. Galatasaray’da oynamak benim için onur. Beni herkes çok iyi karşıladı. Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Desteğiniz için teşekkürler.”

JIMMY DURMAZ: “Bu benim hayalimdi. Galatasaray forması giymek gurur. Burada oyunculara çok değer veriliyor. Umarım beraber kupalar kazanırız. En büyük Cim Bom.”

Falcao’ya NEF destek verdi

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz, Falcao’nun maaşının bir bölümünü karşıladığını söylediği sponsor NEF’e, tüm tribünlerin önünde teşekkür etti. NEF, Emre Akbaba transferinde de kulübe destekte bulunmuştu.