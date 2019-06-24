Yeni sezonla birlikte şampiyonluğu, Avrupa ile taçlandırmak isteyen Galatasaray, kaliteli bir kadro kurmayı planlarken, sözleşme aşamasına geldiği transferlere resmiyet kazandıracak.

Sarı-kırmızılılarda, 26 Haziran Çarşamba gününden itibaren büyük bir hareketlilik olacağı öğrenildi. KAP bildirimlerinin de bu hafta sonuna doğru yapılacağı belirtildi.

Cim-Bom, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz gibi isimlerle anlaşma sağlarken, asker olan Şener’in durumu terhis tarihinin ardından netleşecek. Bu isimlerin hafta sonuna kadar kesinleştirileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar ayrıca gündeminde tuttuğu oyuncular için girişimini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, gündemindeki Banega, Muric ve Deniz Türüç konusunda bu hafta önemli adımlar atacağı bildirildi.

Aslan, Arjantinli futbolcu Banega’dan kulübü Sevilla’yı ikna etmesini beklerken, Vedat Muric için Çaykur Rizespor, Deniz Türüç için ise Kayserispor ile yeniden masaya oturulacak. Galatasaray, Muric ve Deniz için tekliflerini revize edecek. Sarı-kırmızılılar, Kosovalı golcü Vedat Muric için 3 milyon euroluk teklifi 3.5 milyon euroya çıkardığı öğrenildi. Galatasaray’ın, Deniz Türüç için ise son olarak 3 milyon euroya çıkacağı belirtildi.

(Milliyet)