Türk Telekom Stadı, dün akşamki Konyaspor maçında birçok ilke sahne oldu. Sezona deplasmanda 2-0’lık Denizlispor yenilgisiyle başlayan Galatasaray’da, ligde ilk golü Ryan Babel kaydetti. Hollandalı yıldıza asisti yapan Steven Nzonzi ise Sarı-Kırmızılı formayla siftahını yaptı. Fransız futbolcu, orta sahada son derece başarılı bir performans sergiledi. Cim Bom’da Seri, Babel, Emre Mor, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz gibi isimler sahaya çıkmıştı. Ancak bu beşli de Türk Telekom Stadı’nda taraftarla tanışmış oldu. Galatasaray, 90 dakikanın sonunda 2019-20 sezonundaki ilk galibiyetini almaya hazırlanıyordu. Ancak 90+6. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Jonsson, Cim Bom’u yıkan golü atarak rakibinin 3 puan siftahına engel oldu.

Ryan Babel’in golü yetmedi

Hollandalı oyuncu, kapanan Konyaspor savunmasını en çok zorlayan isimdi. Galatasaray, tamamen kapanan rakibi karşısında boşluk bulmakta zorlanırken, Babel bireysel yetenekleriyle tehlikeler yarattı. 2 şutunda Serkan Kırıntılı’yı geçemeyen tecrübeli futbolcu, 60. dakikada Ali Turan’a da çarpan vuruşuyla ağları havalandırdı. Ancak Babel’in Sarı-Kırmızılı formayla attığı ilk golü, galibiyeti getirmek için yeterli olmadı.