Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçirecek olan Sarı-Kırmızılılar'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Kadrosunu mutlaka hızlı bir kanat oyuncusuyla güçlendirmeyi planlayan Fatih Terim'in öncelikli hedefi eski öğrencisi Henry Onyekuru... 2018-2019 ve 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Nijeryalı oyuncu, bu kez Cim Bom'a bonservisiyle gelmeye çok yakın.

Diğer teklifleri reddetti

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Futbol oynamak ve formumu korumak için Monaco'dan kesinlikle ayrılacağım" diyen 23 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın ilgisi sebebiyle kendisine gelen diğer teklifleri reddettiği iddia edildi. Fatih Terim'i babası gibi gören, Sarı-Kırmızılı taraftarların da adeta sevgilisi olan yıldız oyuncunun büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde transferinin sonuçlanması bekleniyor.

Zorunlu satın almalı kiralama...

Mustafa Cengiz ve ekibi de Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu için Monaco ile görüşmelerini iyice sıklaştırdı. Yönetim, yıldız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak isterken, rakam konusunda pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

Yeniden doğmak istiyor

Onyekuru bu sezon yalnızca ligin ilk 4 haftasında forma giyebildi. Daha sonrasındaki 13 haftanın 2'sinde kulübede oturdu, 11'inde ise kadroya alınmadı. Monaco ile bir türlü yıldızı barışmayan Nijeryalı futbolcu, kendisini ispatladığı Galatasaray'da yeniden doğmak istiyor.