Galatasaray 'da mazbata günü... Sarı-Kırmızılı kulüpte Burak Elmas dönemi bugün resmen kapanıyor, 2.Dursun Özbek dönemi başlıyor. Galatasaray'ın 39. Başkanı ve yönetimi, bugün saat 11.00'deNef Stadı'nda düzenlenecek törenle mazbatayı alacak. Sarı-Kırmızılı yönetim tören sonrası kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'i Feriköy'deki kabrinde ziyaret edecek.

Ardından Galatasaray'ın efsane futbolcusu ‘Taçsız Kral’ Metin Oktay'ın Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilecek. Yeni seçilen yönetime resmi devir teslim işlemi ise saat 17.00'de stattaki kulüp ofisinde gerçekleşecek. Tüzük gereği Dursun Özbek ve ekibinin ilk yönetim kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'nde saat 19.05'te yapılacak.

Sırada Torrent hamlesi var

Özbek'in mazbatayı aldıktan sonra yani yarın itibarıyla Domenec Torrent'le bir toplantı yapmayı planladığı öğrenildi. İspanyol hoca bu buluşmada yeni yönetime hem geçmiş sezon hem de gelecek sezona dair bazı raporlar sunacak. Ancak toplantının ana gündem maddesi Torrent'in tazminat ve alacaklar konusu olacak. Özbek, yolları en kısa sürede ayırarak yeni teknik heyeti belirlemenin hesapları içinde.







