Sarı-Kırmızılı kulüpten dev hamle... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün sabah saatlerinde Manchester City kulübü ile masaya oturmak üzere sessiz sedasız İngiltere’ye geçti.

Bu dev zirve sonucunda, Galatasaray ile İngiliz devi arasında geniş çaplı bir iş birliği sağlanması hedefleniyor.

Terim & Guardiola buluşacak

Uzun vadeli bu plana göre altyapı desteği, oyuncu kiralamaları, çeşitli sponsorluk çalışmaları ve henüz proje aşamasında olan birçok konu masada olacak. Ayrıca Fatih Terim önderliğindeki teknik heyet ile Joseph Guardiola liderliğindeki City teknik ekibinin de bir sonraki zirvede bir araya geleceği ve çeşitli konularda görüşmeler yapacağı bildirildi.

Kulübe maliyeti olmayacak

Kısa vadede ise hedef transfer. Cengiz, City’nin ikinci yarıda kadroda düşünmediği oyuncular hakkında bilgi talebinde bulundu. Bu doğrultuda, sezon sonunda kontratı bitecek olan 27 yaşındaki stoper Mangala’nın ismi gündeme geldi. Bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamayan 1.87 boyundaki solak savunmacının bedelsiz kiralanması, maaşının City tarafından karşılanması ve sezon sonunda bonservisinin bedava alınması planlanıyor.