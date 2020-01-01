Galatasaray’da ilk hedef Alex Teixeira

Galatasaray’da, teknik patron Fatih Terim’in, 2020 kadrosunda görmeyi en çok istediği isim: Alex Teixeira... Çin’de Jiangsu Suning formasıyla bu sezon 30 maçta 18 gol 11 asistle oynayan süperstar, Terim’in aklındaki 10 numara için ilk aday konumunda.

Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2020’de sona erecek olan Teixeira da artık Avrupa’ya dönmek istiyor. 50 milyon Euro’ya transfer olduğu Çin’de büyük paralar kazanan, ancak geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Şampiyonlar Ligi atmosferini çok özlediğini belirten Sambacı, gelen teklifleri değerlendirmeye hazır.

Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’yı 10 milyon Euro veya üzerinde bir rakama satabilirse, bu paranın tamamını Teixeira transferinde kullanmayı planlıyor.