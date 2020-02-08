Alanyaspor karşısında rotasyonlu kadrodan istediği verimi alamayan Galatasaray’da yine ciddi bir değişiklik hazırlığı var. 2-0 kaybedilen kupa sınavının 11’i büyük ölçüde güncellenecek. Alanya’da görev almayan Emre Akbaba, Feghouli, Donk ve Seri, kadroya geri dönüyor. Ayrıca Adem, Ömer ve Mariano bu kez oyuna 11’de başlayacak. Saracchi’nin maça yetişmesi için seferberlik var. Belhanda sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Onyekuru’nun ise bu kez oyuna ikinci yarıda dahil olacağı tahmin ediliyor. Aslan sahaya büyük ihtimalle Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Lemina, Seri, Feghouli, Emre, Ömer, Adem 11’iyle başlayacak. Fatih hoca kadroyla ilgili son kararı ise maç günü verecek.