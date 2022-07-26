Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray ikinci etap yurt dışı kampı için yeniden Avusturya'yı tercih etti. Sarı-Kırmızılılar'da merak edilen ikinci etap kampına kimlerin götürülüp, götürülmeyeceği de belli oldu. Cim Bom kamp kadrosunu açıkladı.





Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Sacha Boey, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Jesse Sekidika ve Eren Aydın alınmadı. Aslan'da diğer genç futbolcular; Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman ve Metehan Baltacı'nın ise kadroda yer alması Sarı-Kırmızılı camiayı umutlandırdı.

İşte o kadro: