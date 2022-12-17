Galatasaray 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği iki ismin transferi bitme noktasına geldi. Bu transferlerin imzası için geri sayım başlarken listede yer alan bir diğer yıldız için ise farklı plana geçilmiş durumda.

Rıdvan Yılmaz'ı Rangers bırakmıyor

Galatasaray'da sol beke yerli alternatifi olarak düşünülen Rıdvan Yılmaz'ın transferine Rangers cephesinden bir türlü onay çıkmıyor. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyordu.

Şu ana kadar sadece 3 lig maçında toplam 83 dakika şans bulabilen Rıdvan, son haftalarda sakatlığı nedeniyle kadroya giremiyor. İskoç basınına göre genç oyuncunun sakatlığı ciddi görünüyor. Galatasaray cephesi de Rıdvan Yılmaz'la ilgili süreci yakından takip ediyor. Galatasaray cephesi de Rıdvan Yılmaz'la ilgili süreci yakından takip ediyor.

Mert Müldür artık anlaşmayı bekliyor

Sadece Galatasaray'ın değil diğer Türk devlerinin de yıllardır kadrosuna katmaya çalıştığı Mert Müldür, İtalya'dan ayrılmak için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sassuolo'da süre alamadığı için mutsuz olan ve A Milli Takım 'da da formasını Zeki Çelik'e tamamen kaptıran 23 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giymek istiyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle de gözden düşen Mert, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada fiziksel açıdan toparlanma fırsatı buldu.

Cenk transferinde Valencia avantajlı

Yerli stoper takviyesi doğrultusunda uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Cenk Özkaçar konusunda, Valencia'nın bir adım önde olduğu öğrenildi. İspanyol kulübünde kiralık oynayan 22 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonu da Valencia'da.

Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın Moussa Dembele transferinde Lyon'la yaşadığı olumsuz süreç de Cenk işinde iki kulübü anlaşma zemininden bir hayli uzaklaşmış durumda. Milli savunmacının kariyerini Avrupa'da sürdürme isteği de Galatasaray'ın geri adım atmasına yol açıyor.

Dembele'de flaş karar

Sarı-Kırmızılılar, Lyon'un bonservis pazarlığında geri adım atmaması halinde Fransız golcüyü temmuzda transfer edecek. Lyon yönetimiyle ikinci kez görüşen Erden Timur'un, Dembele için talep edilen yüksek bonservis bedeli sonrası beklenen resti çektiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul'da anlaşma sağlanan Fransız golcüyü temmuzda bedavaya transfer etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray ile Lyon arasında Moussa Dembele için bir transfer görüşmesi daha yapıldığı öğrenildi. Erden Timur'un bizzat yürüttüğü girişimler sonrasında, tarafların anlaşmaya varamadığı bildirildi. Fransız kulübünün yüksek bonservis talebi nedeniyle görüşmelerin ilerlemediği, hatta Dembele ile yeni bir kontrat yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Ancak Galatasaray cephesinin de bu transferde eli güçlü. Çünkü Sarı- Kırmızılılar, 26 yaşındaki santrforun menajeriyle İstanbul'da yapılan toplantıda mutabakat sağladı. Galatasaray bu kozu kullanarak, Lyon'un geri adım atmaması halinde rest çekmeye hazırlanıyordu. Fransızlar anlaşmaya yanaşmayınca da rest planı devreye sokuldu.

Geri adım atabilirler

Cim Bom'un yeni planı, Dembele'yi temmuz ayında bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilmek. Bunun için oyuncunun menacerinden ciddi bir imza parası talebi var. Sarı-Kırmızılılar imza parasına onay verdiğinde, kontrat detaylarına geçilecek. Ancak bu sürecin ocak ayına kadar yayılması planlanıyor. Böylece Lyon'un geri adım atması beklenecek.

Gomis'i de etkileyecek

Bonservis konusunda Galatasaray'ın istediği seviyelere inilirse, yeniden anlaşma zemini aranacak. Seferovic'i Benfica'ya geri göndermeye hazırlanan Aslan, Dembele gelseydi, Gomis'in de biletini kesecekti. Ancak Dembele temmuza kalırsa Gomis'in de sezon sonuna kadar devam etme ihtimali bulunuyor.

Halil ve Deniz geliyor

Aslan, iki yerli oyuncunun transferinde artık sona geldi. Sarı-Kırmızılılar; forvette Deniz Undav, kanatlarda da Halil Akbunar'ı ocakta İstanbul'a getirmek için geri sayımda...

Galatasaray'ın yerli transferinde mutlu son... Sarı-Kırmızılılar, Halil Akbunar ve Deniz Undav transferlerini bitirme noktasına getirdi. Hem Halil'in kulübü Westerlo hem de Deniz'in kulübü Brighton'la prensip anlaşmasına varan, daha önce iki oyuncuyla da el sıkışan Galatasaray, artık geri sayımda. Ocakta Halil Akbunar ve Deniz Undav'ın Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar böylece yerli rotasyonunda ciddi sorun yaşanan hücum hattına önemli iki takviye yapmış olacak. Bonservis ve maaş açısından da son derece maliyetsiz bir operasyona imza atıldığı belirtiliyor.

Okan hoca çok istedi

Halil ve Deniz takviyesini özellikle teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği öğrenildi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmayı çok istediklerini, bunun için sakatlık ve cezaları riske edemeyeceklerini ve takviye yapmak zorunda olduklarını söylemişti. Sarı-Kırmızılılar'ın, orta saha ve savunmaya da bu plan doğrultusunda transferler yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Metin Karabaş