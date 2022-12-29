Galatasaray , Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılılar, yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisini bu deplasmanda da kazanarak sürdürmek istiyor.





Mertens öne geçirdi

Galatasaray, Sivasspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sarı-Kırmızılıların golü 27. dakikada Dries Mertens'ten geldi. Sacha Boey'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa gelişine bir vuruş yapan Mertens, takımını öne geçirmeyi başardı.

4 isim kart sınırındaydı

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanırken özellikle 18. hafta dev bir maça sahne olacak. Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da derbi yaklaşırken Sivasspor maçı öncesi 4 isim sarı kart sınırında bulunuyorlardı. Bu isimler; Sacha Boey, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'ydı.

2 yıldız cezalı duruma düştü

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırındaki 2 isim, Sivasspor deplasmanında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştüler. Sacha Boey, 44. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşerken Sergio Oliveira da 48. dakikada sarı kart ile benzer bir durumu yaşadı.

Ankaragücü maçında yoklar

18. haftada Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray, 17. haftada evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılarda Boey ve Sergio Oliveira, İstanbul'daki Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler.