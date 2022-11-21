Dünya Kupası için lige verilen arada Galatasaray 'da transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar iki yıldızla yapılan görüşmelerde son aşamaya gelirken sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları...









ICARDI İÇİN DEV BONSERVİS

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve kontratı şimdiden konuşulmaya başlayan Mauro Icardi ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Galatasaray’ın PSG’den bedelsiz kiraladığı ve ücretinin sadece 750 bin euroluk kısmını karşılayacağı Arjantinli star için yapılan pazarlıklarda opsiyon maddesinin yüksek bedelden dolayı koyulmadığı bildirildi.

Fransız ekibinin Inter’den 50 milyon euroya aldığı Icardi’nin satın alma opsiyonu olarak 30 milyon euroyu istediği ve bunun da sarı-kırmızılılar tarafından çok yüksek bulunduğu için kontrata dahil edilmediği belirtildi.

Diğer taraftan teminat mektubu formülünün de Finansal Fair Play’e takılacağı hesaba katılarak sözleşmede opsiyon maddesinin yer almadığı vurgulandı. Cim-Bom’un, Icardi için aceleci olmayacağı ve sezon sonunda durumunu masaya yatıracağı belirtildi.





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RASHICA DA AYNI

Galatasaray’da yine kiralık olarak kadroya katılan Milot Rashica için de benzer bir durum yaşandı. Norwich City’den bedelsiz kiralanan Rashica’nın satın alma opsiyonu için İngilizlerin istediği 18 milyon euro yüksek bulunurken, teminat mektubu formülü de FFP için sıkıntıya yol açacağından Kosovalı futbolcunun sadece kiralandığı bildirildi.

ORTA SAHAYA SÜRPRİZ TAKVİYE

Galatasaray, devre arası için planlamasını yapıyor. Cim-Bom’un, herkesin düşündüğü transfer politikasından farklı bir strateji içine gireceği ve orta alana takviye yapacağı öğrenildi.

Devre arasında Aanholt ve Seferovic’in gitmesine bağlı olarak sol bek ile forvet takviyesi yapması düşünen sarı-kırmızılılılar, yerli denkleminde de elini güçlendirecek adımlar atmayı planlıyordu. Ancak bütün bunların dışında orta sahaya dinamizm kazandıracak, genç ve atletik bir isim için de çalışma yapılacağı öğrenildi. Böylece orta sahada ilgin ikinci yarısında yaşanabilecek zaafların önüne geçileceği bildirildi.





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NELSSON'DAN SEVILLA YORUMU

Cim-Bom’un Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesiyle birlikte Dünya Kupası için bulunduğu Katar’da ülkesinin önde gelen tabloid gazetelerinden B.T.’ye konuştu.

“Maaşımın yükseldiğini bilmiyorum” başlığıyla verilen haberde, Nelsson’un, Sevilla’ya transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak hayal kırıklığını gizlemediği öne sürüldü. Başarılı stoper, “Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşıyorum ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek” diye konuştu.

Victor Nelsson’un yaz transfer döneminde kariyerinde bir başka büyük değişikliği daha kaçırdığına işaret edilen haberde, yıldız savunmacının bunun Dünya Kupası’ndan sonra olup olmayacağı konusunda şu anda spekülasyon yapmak istemediği dile getirildi.

Nelsson konuyla ilgili olarak, “Bakalım ne olacak? Olabildiğince anı yaşamaya çalışıyorum ve şu anda burada olmaya odaklanmış durumdayım. Galatasaray’dan ayrılmam gerektiğinde, Sevilla mı yoksa başka bir şey mi olacağını görmemiz gerekecek” dedi.Nelsson’un ayrıca, gülümseyerek, “Sevilla’ya transfer sözü verildiğini duymadım. Ama yine çok şey söyleniyor. Zam aldığımı hatırlıyorum. Aynı zamanda hakkında hiçbir şey bilmediğim bir konu” dediği ifade edildi.

GALATASARAY'DA SÖZLEŞME ZAMANI

Skorer'in haberine göre; Galatasaray’da yönetim, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’e zam yapılması için düğmeye bastı. Sezon başından bu yana tartışılan iki isimle ilgili harekete geçildi.

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, iki oyuncunun menajeriyle masaya oturup taleplerini dinleyecek ve orta yolu bulmaya çalışacak. Bu noktada yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu’nun ücretinin 20 milyon liraya yükseltileceği belirtildi. 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun senelik ücretinin kademeli olarak artış göstereceği de dile getirildi.

Yine yılda 900 bin lira ile takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün’e de ciddi bir zam yapılacağı bildirildi. Bu noktada 2024’te sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuya +3 senelik yeni kontrat planlandığı vurgulandı. Yeni sözleşmeyle Yunus’a yıllık 10 milyon lira verilmesinin düşünüldüğü, bunun da zamanla artacağı kaydedildi.



